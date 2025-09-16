France 2 déprogramme « Boire » pour rendre hommage à Robert Redford (16 septembre 2025)



Publicité





Quelques heures après l’annonce de la mort de Robert Redford, survenue ce mardi 16 septembre 2025 à l’âge de 89 ans, France 2 a décidé de modifier sa programmation afin de saluer la mémoire de l’acteur et réalisateur américain.





La chaîne déprogramme ainsi le documentaire inédit « Boire », initialement prévu, et proposera à la place le film culte Out of Africa dès 21h10.







Publicité





Réalisé par Sydney Pollack et sorti en 1986, le long-métrage — couronné par sept Oscars, dont celui du meilleur film — reste l’une des œuvres les plus emblématiques de la carrière de Redford. Face à Meryl Streep, il y incarne Denys Finch Hatton, un aventurier charismatique et épris de liberté.

Avec ce choix, France 2 entend offrir au public français l’occasion de (re)découvrir l’un des rôles les plus marquants de l’acteur, disparu à l’âge de 89 ans. Un hommage sobre, qui s’inscrit dans l’émotion mondiale suscitée par la disparition de cette légende du cinéma.



Publicité





Out of Africa, le synopsis

Dans les années 1910, Karen Blixen (Meryl Streep), aristocrate danoise, s’installe au Kenya avec son mari pour y diriger une plantation de café. Délaissée et confrontée aux difficultés d’une vie rude, elle trouve auprès de Denys Finch Hatton (Robert Redford) une passion intense et une relation hors du temps, sur fond de paysages majestueux d’Afrique de l’Est.