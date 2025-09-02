N’oubliez pas les paroles du 2 septembre : Morgane passe un gros cap ! (+ classement des maestros)



N’oubliez pas les paroles du 2 septembre 2025, 48 victoires pour Morgane – Morgane a franchi la barre des 200.000 euros de gains ce mardi soir dans le jeu de Nagui « N’oubliez pas les paroles ».











N’oubliez pas les paroles du mardi 2 septembre 2025, 48 victoires pour Morgane

Dans le détail ce mardi soir, Morgane a remporté 5.000 euros sur la première émission et 1.000 sur la seconde. Elle totalise 201.000 euros de gains en 48 victoires. Elle pourrait ainsi passer le cap des 50 victoires demain soir dans « N’oubliez pas les paroles ».

Le classement des 32 plus grands maestros de « N’oubliez pas les paroles »

Voici le classement des meilleurs maestros, mis à jour après les victoires de Morgane ce soir.

1 Benoit (décembre 2024 – février 2025) : 746 000 € pour 111 victoires

2 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

3 Laurens (octobre – novembre 2023) : 457.000 € pour 58 victoires

4 Caroline (octobre 2021) 416.000 € pour 56 victoires

5 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

6 Manon (27 décembre 2022 – 26 janvier 2023) : 392 000 € pour 48 victoires

7 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

8 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires

9 Natacha (avril 2025) : 372 000 € pour 60 victoires

10 Charlotte (mars – avril 2023) : 366 000 € pour 59 victoires

11 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

12 Louis (février – mars 2023) : 358 000 € pour 65 victoires

13 Kristofer (avril 2022) : 309 000 € pour 39 victoires

14 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires

15 Caroline (septembre-décembre 2022) : 274.000 € pour 52 victoires

16 Maureen (avril-mai 2020) 274.000 € pour 33 victoires

17 Coline (juillet 2024 – septembre 2024) : 272 000 € pour 61 victoires

18 Manon (décembre 2021 – Janvier 2022) : 270 000 € pour 40 victoires

19 Etienne (juillet-août 2023) : 266 000 € pour 27 victoires

20 Natasha (juillet 2022 – août 2022) : 264 000 € pour 34 victoires

21 Karine (mars-avril 2024) : 252 000 € pour 44 victoires

22 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

23 Virginie (juin-juillet 2025) : 241 000 € pour 52 victoires

24 Geoffrey (mai-juin 2021) : 234 000 € pour 40 victoires

25 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

26 Morgiane (décembre 2023) : 221 000 € pour 32 victoires

27 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires

28 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

29 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

30 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires

31 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

32 Morgane (depuis août 2025) : 201 000 € pour 48 victoires



N’oubliez pas les paroles du 2 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.