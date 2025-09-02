Un Si Grand Soleil du 3 septembre : Ludo gravement malade ? (résumé épisode 1741 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 3 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1741 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 3 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Chez Elisabeth, Juliette est aux petits soins alors qu’Alain doit partir travailler. Il lui recommande de ne pas bosser derrière son dos, elle doit se reposer. Elisabeth lui assure qu’elle a compris le message, elle ne va rien faire. Mas dès qu’Alain a le dos tourné, Elisabeth appelle Muriel au sujet d’un dossier.

Chez BGL, Marc est avec Johanna. Il lui demande des nouvelles d’Elisabeth et elle lui confirme qu’elle a été victime d’une tentative de meurtre. Johanna ne peut rien lui dire sur l’enquête à part qu’Elisabeth croit savoir qui est derrière tout ça. Elle ne peut rien lui dire de diffamatoire mais elle lui dit qu’Elisabeth a reçu des menaces de mort quelques jours plus tôt, suite à un désaccord professionnel.



Publicité





Léo dit à Pauline qu’il faudrait acheter les pièges mais elle lui rappelle que ça coûte cher. Elle préfère qu’ils attendent que le contrat avec L Cosmétiques soit signé et la première livraison faite. Il insiste : ils doivent protéger leurs fleurs même s’il faut faire un crédit !

Flore est de retour à la ferme, Ludo est surpris qu’elle soit là si tôt et il fait un nouveau malaise ! Flore et Elodie s’inquiètent, il faut qu’il aille voir un médecin.

Au commissariat, Yann annonce à Elise qu’ils ont retrouvé la voiture volée qui a servi à faire une queue de poisson à Elisabeth. Mais elle est en sale état. Elise demande à Yann s’il croit vraiment que c’est un coup de Laumière, il pense que c’est possible. Ils doivent trouver un mobile : pour lui c’est l’argent avec le refuse de Bastide de vendre la société. Il a convoqué le PDG de la société qui voulait racheter la boite.

Chez L Cosmétiques, Léo est avec Bertier et Boris, il vient de signer le contrat et se réjouit. Boris se dit content de pouvoir soutenir un employé dans son projet. Léo annonce la nouvelle à Enric, qui est content pour lui. Léo insiste pour offrir un verre à Enric et Laurent après le travail.

Yann interroge le PDG De Makare. Il lui demande la somme proposée et remarque que c’est largement au dessus de sa valeur. Il assure que c’est dans leur intérêt et leur proposition tient toujours. Yann l’interroge sur Catherine Laumière, il dit qu’il la connait à peine : il sait juste qu’elle était favorable à la vente.

Ludo remarque qu’Elise est ailleurs, elle regarde Pauline… Elodie avoue à Ludo qu’elle ne fait que penser à elle, elle rêve d’elle la nuit ! Il lui assure que c’est pas grave, il ne se passera rien.

Yann appelle Cécile, il lui parle de l’interrogatoire. Il a été surpris qu’il n’ait pas renoncé à l’offre d’achat de BNL Innovation. Il pense qu’il. a un lien avec la tentative de meurtre sur Elisabeth. Elle demande à perquisitionner chez Catherine et chez BNL.

Elodie parle à Louis des restrictions et vérification concernant l’eau. Rémy les rejoint, il reste un panier à livrer. Il est pour Pauline, Elodie insiste pour lui emmener elle-même. Elodie retrouve Pauline, toujours troublée, et propose de l’aider avec ses sacs lourds à gérer.

Léo trinque avec Bertier et Enric. Il est soulagé et content. Pendant ce temps là, Elodie et Pauline sont plus complices que jamais et Pauline finit par embrasser Elodie ! Elle s’excuse, Elodie prend la fuite.

Muriel lit l’article de Midi Libre avec Boris concernant l’accident d’Elisabeth. Ils apprennent que c’est une tentative de meurtre. Boris comprend que sa mère est directement accusée. Muriel lui demande ce qu’il en pense, Boris avoue qu’ils savent tous de quoi sa mère est capable…

Pascal et Catherine lisent l’article eux aussi alors que la police débarque pour la perquisition. Pascal le prend mal, il demande à voir la commission rogatoire et demande où en est l’enquête sur les micros…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Elisabeth capitule, Catherine ouvre les yeux, les résumés jusqu’au 19 septembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.