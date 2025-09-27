N’oubliez pas les paroles du 27 septembre : l’élimination de Raffaella, qui est le nouveau maestro ?



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 27 septembre 2025, élimination de Raffaella – Raffaella a finalement été éliminée ce samedi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle est repartie avec 26.000 euros de gains en 11 victoires.











Publicité





N’oubliez pas les paroles du samedi 27 septembre 2025, Raffaella éliminée

C’est Lucas qui est devenu maestro ce soir, il a remporté deux victoires avec 1.000 euros de gains sur la première et rien du tout sur la seconde. Il sera de retour lundi soir aux côtés de Nagui.

N’oubliez pas les paroles du 27 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.