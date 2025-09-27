Un Si Grand Soleil Spoilers : Elise soupçonnée, Charlotte a compris, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 29 septembre au 3 octobre 2025)



Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 29 septembre au 3 octobre 2025 – Impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur l’agression de Pauline. Alors que la police tente de faire avouer Léo, une perquisition va révéler un match d’adn troublant… En effet, Yann et Thierry annoncent à Becker que chez les Prevost, on a retrouvé l’adn d’Elise alors qu’elle a affirmé ne jamais y avoir mis les pieds ! Elle devient donc suspecte à son tour, Becker est sous le choc.

Au lycée, le boycotte du cours de Chazal s’organise pour soutenir Pablo. Achille continue de l’accuser aux yeux de tous d’être le voleur du lycée, ce qui exaspère Noura et Charlotte. Même face à Florent qui est l’avocat de Pablo, Achille est accusateur et Florent doit le recadrer. Charlotte finit alors par réaliser que tout ça profite à Achille et à sa jalousie maladive. Elle lui demande si c’est lui qui a placé la tablette d’Alexis dans le casier de Pablo…



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 29 septembre au 3 octobre 2025

Lundi 29 septembre 2025 (épisode 1759) : Tandis que la situation de Pablo s’envenime, Charlotte et Noura se mobilisent pour le soutenir. De son côté, Elise est contrainte de révéler à Yann la relation entre Elodie et Pauline.

Mardi 30 septembre 2025 (épisodes 1760) : Au lycée, Charlotte commence à avoir des soupçons envers Achille. Parallèlement, William pense avoir une solution pour aider les exploitations face à la sécheresse.

Mercredi 1er octobre 2025 (épisode 1761) : Alors que Claudine monte son nouveau cabinet d’avocat avec un nouvel associé, de son côté, Elodie a une bien mauvaise surprise en se rendant au chevet de Pauline.

Jeudi 2 octobre 2025 (épisode 1762) : Tandis que Lucie aimerait passer à la vitesse supérieure avec Yann, Elise révèle une part sombre de sa personnalité.

Vendredi 3 octobre 2025 (épisode 1763) : Alors qu’Achille commence à réaliser la gravité de ses actes, la police découvre qu’Elise n’a pas dit toute la vérité dans l’affaire de l’agression de Pauline.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 29 septembre au 3 octobre 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.