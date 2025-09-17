Plus belle la vie spoiler : le coupable identifié, Louisa prise en otage ! (18 septembre 2025)



Le coupable va être identifié demain dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors que Boileau s’est dénoncé, la police n’est pas dupe dans l’épisode du jeudi 18 septembre 2025 et devine qu’il protège le véritable coupable du meurtre d’Inès Salem !











Et alors que Boileau et son gendre, Jean-David Perrot, se détestent, il ne peut protéger qu’une seule personne : sa fille, Constance Boileau. La police comprend que c’est elle qui a tué Inès.

Mais le temps de se rendre au lycée Saint-Côme, la situation est devenue critique. Constance retient Louisa et la menace d’une arme ! La police arrête Jean-David, qui tentait de prendre la fuite. Il avoue que Constance l’a mis à la porte avant de se retrancher. Face à Jean-Paul et Idriss, il avoue que c’est elle qui a tué Inès.



Loin d’imaginer que Louisa se trouve à l’intérieur, Idriss appelle Constance… Elle affirme avoir un otage et réclame un article de Jules Langlois pour rétablir la réputation du lycée ! Elle menace Louisa d’une arme…