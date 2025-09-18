Plus Belle La Vie du 18 septembre 2025 : Constance séquestre Louisa (résumé + extrait vidéo épisode 423 en avance)



Plus belle la vie du 18 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 423 de PBLV – La situation va mal tourner à Saint-Côme cet après-mid dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Constance va séquestrer Louisa et la menacer d’une arme !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 septembre 2025 – résumé de l’épisode 423

Lors de son interrogatoire, Boileau explique avoir emmené Inès dans le couloir pour la punir. Selon lui, elle l’aurait insulté et lui aurait craché au visage, ce qui l’aurait fait perdre le contrôle. Il affirme regretter son geste depuis vingt ans. Quand Jean-Paul lui demande de décrire les vêtements qu’elle portait ce jour-là, Boileau hésite. Pressé par les questions, il finit par parler de son uniforme, mais Jean-Paul le contredit : les vêtements ont été retrouvés dans son sac à dos le lendemain. Pour le policier, c’est une preuve qu’il ment. Boileau tente de se justifier en évoquant sa mémoire défaillante.

Jean-Paul fait ensuite le point avec Patrick et Idriss. Tous trois pensent que Boileau cherche à protéger quelqu’un. Comme il déteste Perrot, ce n’est pas lui qu’il couvre. Leurs soupçons se portent alors sur sa fille, Constance. Idriss estime qu’il faudrait la confronter pour l’amener à avouer et innocenter son père.



Au Mistral, Léa discute avec Jules de son article. Elle doute des aveux du directeur de Saint-Côme et lui reproche de ne pas avoir vérifié ses sources. Jules maintient qu’il dit vrai, mais Léa pense qu’on l’a manipulé…

À Saint-Côme, Louisa croise Constance alors qu’elle veut récupérer des affaires. Constance lui interdit l’accès, explique que son père s’est dénoncé à sa place, mais affirme que ce sont de faux aveux. Louisa lui avoue qu’elle appréciait leurs conversations et propose de rester en contact. Constance, inspirée, l’invite à entrer dans l’établissement…

Mais la situation dégénère à Saint-Côme. Constance retient Louisa à l’intérieur. La police arrive et découvre que l’école est fermée. Jean-David, interpellé, avoue qu’il a été mis dehors par Constance. Selon lui, c’est elle qui a tué Inès. Armée, Constance contacte Idriss par téléphone et lui impose une condition : que Jules publie un article vantant les mérites du lycée, sinon elle exécutera son otage !

De son côté, Nisma insiste pour parler avec Apolline, qui finit par lâcher qu’elle souffre de vaginisme. Même si elle a déjà consulté et s’est informée, elle affirme avoir renoncé à l’amour. Plus tard au Mistral, Apolline laisse un message vocal à Vanessa Kepler au sujet d’une victime d’escroquerie qui pourrait la concerner. Plus tard, Barbara l’accueille au bar, privatisé pour la fête de Gabriel, et lui offre un verre « à l’amour ». Mais Apolline se sent mal.

A la résidence, Nisma retrouve Apolline effondrée sur son lit. Celle-ci confie qu’elle a honte, qu’elle se sent anormale et condamné à être seule. Nisma lui assure son soutien et promet de chercher des solutions avec elle.

Au cabinet, Gabriel retrouve Gladys à la place de Jennifer. Elle lui propose un dîner, mais il refuse, préférant rester seul. Pourtant, Thomas et Djawad débarquent déguisés en médecins pour l’emmener fêter son enterrement de vie de garçon surprise. Au Mistral, la fête bat son plein et Gabriel, entouré de ses proches, est comblé.

