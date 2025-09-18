Audiences talks du 17 septembre 2025 : Quotidien en forme, « Tout beau, tout n9uf » stable



Audiences talks du mercredi 17 septembre 2025 – Hier soir, mercredi 17 septembre, les talks ont de nouveau animé l’access et le début de soirée. Notez que comme la veille, la dernière partie de chaque émission a été directement concurrencée par la Ligue des Champions, le match du PSG ayant débuté 21h.











🔹 « Tout beau, tout n9uf » sur W9

Cyril Hanouna confirme sa bonne dynamique et progresse légèrement par rapport à mardi. La première partie (19h46-20h15) réunit 942.000 téléspectateurs (5,8%), la deuxième (20h18-21h02) grimpe à 1,04 million (5,6%), et la dernière tranche (21h02-21h17) atteint 1,55 million de curieux (7,9%), malgré la concurrence du football.

🔹 « Quotidien » sur TMC

Yann Barthès reste leader des talks, avec des scores en hausse sur ses trois parties. La première (19h20-20h02) séduit 773.000 fidèles (5,3%), la deuxième (20h08-21h00) passe au-dessus du million avec 1,11 million de téléspectateurs (6,0%), et la dernière (21h00-21h18) monte à 1,87 million (9,6%), une belle performance compte tenu du coup d’envoi des matchs de Ligue des Champions.

🔹 « C à vous » sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine conserve une base solide en access. Le talk principal (18h57-19h50) rassemble 942.000 téléspectateurs (7,3%), un score quasi identique à celui de la première partie de Cyril Hanouna. La suite connaît toujours des fluctuations : 574.000 téléspectateurs (3,2%) entre 20h03 et 20h41, avant un fort rebond à 963.000 personnes (5,1%) entre 20h41 et 21h03.



Source chiffres audiences : Médiamétrie