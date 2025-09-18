Demain Nous Appartient du 18 septembre : Laurie révèle enfin la vérité (résumé + vidéo épisode 2034 en avance)



Demain nous appartient du 18 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2034 de DNA – Laurie va enfin révéler la vérité sur Roxane ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et grâce à son témoignage, l’homme qui a poignardé Roxane est arrêté par la police.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 18 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2034

Florent (l’homme sauvé par Bart) suit Laurie dans la rue, la menace de mort et l’oblige au silence. Terrorisée, elle finit par se rendre au commissariat, où elle confie à Sara et Aurore avoir été harcelée par lui lorsqu’il dirigeait le spa où elle travaillait. Malgré ses alertes à sa hiérarchie, rien n’avait changé. Roxane, mise au courant, avait décidé de dénoncer Florent sur les réseaux, provoquant son licenciement et sa rupture. Laurie avait alors juré de garder le secret.

Au Spoon, Bart retient Florent jusqu’à l’arrivée de la police. Au commissariat, il nie les accusations, mais les analyses de Damien confirment que ses empreintes correspondent au couteau ayant servi à poignarder Roxane. Le soir, Sara veille au chevet de son épouse, qui commence enfin à se réveiller.



Par ailleurs, Karim découvre que Victor comptait écarter Alex d’un stand aux Halles. Déçu par son ami, il assure à Alex que le stand lui revient, et celui-ci révèle que Judith le tiendra. Plus tard, Karim recroise Victor au parc et les tensions ressurgissent devant Nina, qui finit par interroger son père. Karim lui explique qu’il respecte les règles, contrairement à Victor qui aime les contourner.

Au lycée, Marceau arrive en retard en cours d’histoire-géo. Insolent avec Fred, il est envoyé chez la proviseure. Erica, prête à révéler qu’il est son fils, se ravise à temps. Marceau accepte finalement de présenter ses excuses et de se tenir à carreaux. Fred et François envisagent d’alerter ses parents, mais Erica obtient qu’on lui laisse encore une chance. Le soir, Erica retrouve Bart au Spoon. Ils s’embrassent passionnément derrière le comptoir… avant d’être surpris par Bastien.

VIDÉO Demain nous appartient du 18 septembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

