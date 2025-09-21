Plus Belle La Vie spoilers : Vanessa s’effondre, Baptiste reste, les résumés jusqu’au 10 octobre 2025



Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 10 octobre 2025 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 6 au vendredi 10 octobre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans deux semaines, on peut vous dire que Baptiste a finalement décider de rester vivre à Marseille et il va trouver un emploi. De son côté, Vanessa est au plus mal et s’effondre. Mais contre toute attente, Blanche décide de l’aider et les meilleures ennemies vont s’allier !

Pour Laura, il est l’heure du verdict. Pourra-t-elle rester dans la police ? Morgane est à ses cotés. Quant à Barbara, elle s’inquiète pour Jennifer et se confie à Thomas…



Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 6 au 10 octobre 2025

Lundi 6 octobre 2025 (épisode 435) : Les policiers ont une piste pour retrouver les coupables, mais il faut agir vite. De son côté, Djawad n’arrive plus à cacher sa détresse et Thomas désespère. Le grand jour est enfin arrivé : les sœurs Tanguy redoutent le verdict.

Mardi 7 octobre 2025 (épisode 436) : Avec une complice inattendue, Vanessa accepte de se livrer à un jeu dangereux. De son côté, Vadim est bien décidé à en apprendre plus sur la nouvelle résidente. Au cabinet médical, Riva fait preuve d’honnêteté envers Djawad.

Mercredi 8 octobre 2025 (épisode 437) : A la suite d’une nouvelle accablante, Vanessa s’effondre et culpabilise. Barbara, quant à elle, prend les choses en main pour aider Louis. Au risque de décevoir, Baptiste compte bien rester professionnel dans son nouvel emploi.

Jeudi 9 octobre 2025 (épisode 438) : Au bord du désespoir, les meilleures ennemies élaborent un plan de la dernière chance. Soucieuse, Barbara se confie à Thomas au sujet de Jennifer. De son côté, Morgane espère que son cadeau pourra apaiser l’animosité de Laura.

Vendredi 10 octobre 2025 (épisode 439) : Un témoignage capital révèle des informations qui viennent relancer l’enquête. De son côté, Baptiste tente, tant bien que mal, de ne pas baisser la garde. A la résidence, Laura est en mauvaise posture, mais elle compte bien s’en sortir seule.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :