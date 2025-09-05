Plus belle la vie spoiler : Idriss et Jules inquiets, Louisa a disparu ! (8 septembre 2025)



Louisa a été enfermée dans le noir aujourd’hui dans votre épisode de la série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et on peut déjà vous dire qu’au début du prochain épisode, le lundi 8 septembre 2025, Louisa n’est toujours pas réapparue et a passé tout le week-end enfermée !











Au lycée Saint-Côme, Jules est inquiet. Il interroge Jean-David Perrot, qui couvre les agissements de ses élèves puisqu’il assure que Louisa a passé le week-end avec son frère. Jules ne semble pas y croire : Louisa est partie sans son téléphone, son ordinateur et ses livres ! Perrot coupe court à la conversation et lui dit de profiter de sa matinée de repos.

Au Mistral, Idriss partage son inquiétude avec Luna : sa soeur ne lui a pas donné de nouvelle de tout le week-end ! Jules est à côté et entend leur conversation mais il ne dit rien à Idriss…



Plus tard, Ludovic Boyer vient délivrer Louisa. Elle a passé trois nuits enfermée ! Mais contre toute attente, Louisa ne compte pas dénoncer leurs agissements… Ludovic lui remet la clé de l’aile abandonnée et lui dit qu’elle fait désormais partie des leurs. Pire, il lui demande d’enfermer le prochain et elle accepte de s’en charger !