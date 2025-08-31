Plus Belle La Vie spoilers : un drame, des aveux, les résumés jusqu’au 19 septembre 2025



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 19 septembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend au milieu du mois prochain dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2025.





Dans deux semaines, on peut vous dire qu’une découverte dramatique va relancer l’enquête des policiers du Mistral. Alors qu’à Saint-Côme, les choses tournent mal, Idriss s’inquiète pour Louisa.

Zoé fait sa rentrée tandis qu’Ophélie vit sa meilleure vie. Et Apolline, dont le comportement intrigue ses proches, finit par tout avouer à Nisma. Quant à Gabriel, l’heure de son mariage avec Axel a sonné. Certains restent septiques face à leur bonheur… Gabriel a-t-il fait le bon choix en se mariant si vite ?



Lundi 15 septembre 2025 (épisode 420) : Une découverte dramatique donne un nouveau tournant à l’enquête. Thomas, incapable de s’affirmer, se retrouve à nouveau dans une position embarrassante. Zoé, quant à elle, est déterminée à faire sa rentrée sans imprévu, ni obstacle.

Mardi 16 septembre 2025 (épisode 421) : Tandis qu’Idriss s’inquiète pour sa petite sœur, le véritable coupable court toujours. De son côté, Ophélie tente de rattraper le temps perdu. Face aux secrets d’Apolline, Nisma et Steve s’attèlent à démêler le vrai du faux.

Mercredi 17 septembre 2025 (épisode 422) : Au commissariat, l’heure des aveux a sonné, mais un doute persiste. Alors qu’Ophélie nage en plein bonheur, Vanessa n’a pas dit son dernier mot. Les talents cachés de Zoé n’échappent pas à ses nouvelles connaissances.

Jeudi 18 septembre 2025 (épisode 423) : C’est l’urgence absolue pour les policiers du Mistral, qui doivent faire face à une situation périlleuse. Au Mistral, l’heure est à la fête pour Riva et ses amis ! De son côté, Apolline tombe enfin le masque devant Nisma.

Vendredi 19 septembre 2025 (épisode 424) : Les policiers sont désemparés face à une situation qui semble sans issue… Loin d’être défaitiste, Ophélie décide d’agir pour aider un proche. Le lendemain d’une nuit de folie, certains assistent au bonheur de Riva d’un œil sceptique.

