« Toutes en danger sur le campus » : votre téléfilm inédit ce 5 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Toutes en danger sur le campus » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 5 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Toutes en danger sur le campus ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Toutes en danger sur le campus » : l’histoire, le casting

Becky et Kathleen débutent leur première année à l’université. Mais dès la première semaine, Becky est assassinée dans sa chambre étudiante. Bouleversée, Kathleen se sent responsable de la perte de sa meilleure amie. Quelques jours plus tard, une autre étudiante est agressée. Décidée à agir, Kathleen fait tout son possible pour protéger les étudiantes du campus tant que le meurtrier court toujours.



Avec : Bethenny Frankel (Joanne Roberts), Clara Alexandrova (Kathleen Roberts), Jason Fernandes (Wade), Grace Vukovic (Becky Swafford)

Et à 16h, « Les derniers secrets d’Amy » (rediffusion)

Hannah Marks, fille de la renommée journaliste d’investigation Nancy Marks, fait son entrée à l’université de l’Oregon aux côtés de son amie d’enfance, Jodie. Mais l’ambiance se trouble rapidement lorsqu’une vidéo anonyme, diffusée sur le campus, révèle que la mort d’Amy Hines, considérée comme un suicide trois mois plus tôt, cache en réalité un meurtre. Tandis que le lieutenant Philips mène l’enquête, Nancy vient lui prêter main-forte.

Avec : Sarah Grey (Hannah Marks), Kendall Cross (Nancy Marks), Abby Ross (Daisy Faulkner), Raylene Harewood (Jodie)