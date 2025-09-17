

La Grande Librairie du 17 septembre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 17 septembre 2025 : invités et sommaire

Qui fait de nous ce que nous sommes ? Cette semaine : des parcours, des luttes, des rêves… Augustin Trapenard accueille Sorj Chalandon, Anne Berest, François Morel, Chloé Delaume et Laura Vazquez.

📚 SORJ CHALANDON – Le livre de Kells (Grasset)

Après avoir évoqué son enfance marquée par un père violent, raciste et mythomane, Sorj Chalandon revient sur sa jeunesse parisienne des années 70. Le livre de Kells dresse le portrait d’un être en quête de sens, dans un récit d’apprentissage bouleversant, traversé par la violence et l’engagement militant.



📚 CHLOÉ DELAUME – Ils appellent ça l’amour (Seuil)

Après Le cœur synthétique et Pauvre folle, Chloé Delaume publie Ils appellent ça l’amour. À travers l’histoire d’une virée entre amies, elle explore la résurgence des fantômes d’une relation toxique. Un texte incisif qui dissèque avec finesse les mécanismes de l’emprise.

📚 LAURA VAZQUEZ – Les Forces (Éditions du Sous-sol)

Dans son deuxième roman, Les Forces, Laura Vazquez suit une jeune femme en quête de vitalité et de vérité, sous la surface trompeuse de la réalité. Une odyssée singulière, où se mêlent rêve et poésie, portée par une voix à la fois rare et puissante.

📚 FRANÇOIS MOREL – C’est la gaieté qui m’en impose (Denoël)

Avec ses anciens compagnons des Deschiens, François Morel revisite Art de Yasmina Reza, l’une des pièces françaises les plus jouées au monde. Il publiera également début octobre C’est la gaieté qui m’en impose, un recueil de ses chroniques diffusées sur France Inter, qui propose un regard décalé et sensible sur le monde.

📚 ANNE BEREST – Finistère (Albin Michel)

Quatre ans après le succès de La carte postale (près de 500 000 exemplaires vendus), Anne Berest consacre Finistère aux ancêtres de sa branche paternelle. Cette enquête littéraire traverse le XXe siècle, ses combats et ses utopies, tout en portant l’espérance d’un avenir plus juste.

