Plus belle la vie spoiler : Perrot révèle enfin la vérité ! (17 septembre 2025)

La vérité est proche d’éclater dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, demain, dans l’épisode du mercredi 17 septembre 2025, la police va découvrir que la dent retrouvée appartient à Jean-David Perrot.











Interrogé à Saint-Côme en présence de Boileau, le directeur du lycée, Jean-David ment en évoquant une chute dans la cour. Jean-Paul et Idriss n’y croient pas, d’autant que la dent a été retrouvée dans l’aile abandonnée… Il demande à la juge Colbert l’autorisation de perquisitionner le dentiste de Perrot, qui se cache derrière le secret médical et se trouve être le père de l’un de ses amis, qui a lui aussi étudié à Saint-Côme.

Dans le dossier médical de Perrot, Jean-Paul et Idriss découvrent une autre version : un coup reçu en cours d’EPS. Ils ont ainsi la confirmation qu’il a menti !



Mais à Saint-Côme, Boileau comprend que Jean-David ment et il exige la vérité. Il commence à croire qu’il a tué Inès mais Jean-David lui assure que ce n’est pas le cas. Il connait la vérité mais avant de lui révéler, il le prévient : ça ne va pas lui plaire. Juste après la révélation, Boileau se rend au commissariat pour se dénoncer pour le meurtre d’Inès !

Tout laisse à croire que c’est donc Constance qui a tué Inès et que Boileau a choisi de la protéger…