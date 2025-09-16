« Des souvenirs interdits » : votre téléfilm inédit ce 16 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Des souvenirs interdits » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 16 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1, il s’intitule « Des souvenirs interdits ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Des souvenirs interdits » : l’histoire, le casting

Pour ses cours de photographie, April Jameson se promène un soir en ville, à la recherche du cliché parfait. En passant devant un salon de coiffure, elle devient témoin de la tentative de meurtre de Jackie, la propriétaire des lieux. Lors de son interrogatoire par la police, April paraît confuse et souffre de trous de mémoire. Le lendemain, elle rend visite à Jackie à l’hôpital, qui lui conseille de consulter son thérapeute, le docteur Sampson. En développant ses dernières photos, April découvre qu’elle a capturé une image de Jackie quelques instants avant l’agression. Cette révélation ne fait qu’accentuer ses doutes…



Publicité





Avec : Ashley Dakin (April Jameson), Derek Poole (Lawrence Durant), Nicole Weber (Jackie Johnson), Piper Verbrick (Ellie Jameson), Nathan Tymoshuk (Docteur Charles Sampson)

Et à 16h, « Qui est la tueuse ? Ma mère ou moi ? » (rediffusion)

Il y a huit ans, Natalie a été témoin d’un meurtre, un crime pour lequel sa mère a été condamnée à mort. Elle n’en conserve aucun souvenir. Mais lorsqu’elle commence à retrouver la mémoire, elle ignore encore que de nombreux secrets enfouis sur son passé vont refaire surface…

Avec : Monroe Cline (Natalie), Jhey Castles (Caroline), Crystal Allen (Annie), Andrew Lauer (Le docteur Welk)