Robert Redford, légende du cinéma, est mort à 89 ans



Publicité





L’acteur, réalisateur et producteur Robert Redford est mort ce mardi 16 septembre 2025, à l’âge de 89 ans, dans sa résidence de Sundance, dans l’Utah. Sa publiciste Cindi Berger a confirmé qu’il s’était éteint paisiblement dans son sommeil, entouré de ses proches. Sa famille a demandé que son intimité soit respectée.











Publicité





Né en 1936 à Santa Monica, Redford s’était imposé dès les années 1960 comme l’un des visages emblématiques du cinéma américain. Il a marqué l’histoire avec des rôles cultes dans « Butch Cassidy et le Kid », « L’Arnaque » ou encore « Les Hommes du président ». Son charisme et son élégance naturelle en avaient fait l’une des dernières grandes icônes de l’âge d’or hollywoodien.

En tant que réalisateur, il avait remporté l’Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour « Des gens comme les autres » en 1981. À travers la création du Sundance Institute et du festival du même nom, il avait œuvré toute sa vie pour promouvoir le cinéma indépendant et donner une voix aux jeunes créateurs.

Artiste engagé, il militait également pour la protection de l’environnement, multipliant les prises de parole et les initiatives en faveur de la planète.



Publicité





Avec sa disparition, Hollywood perd une figure majeure, dont l’héritage artistique et humaniste continuera d’inspirer des générations.