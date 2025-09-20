Quelle époque du 20 septembre 2025 : les invités ce soir sur France 2



Quelle époque du 20 septembre 2025, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé fait sa rentrée et vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « Intuition », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 20 septembre 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

🎭 Dany Boon, de retour sur scène avec son nouveau spectacle « Clown n’est pas un métier »



📺 Audrey Crespo-Mara, qui rend hommage à Thierry Ardisson dans le documentaire « La face cachée de l’homme en noir » sur TF1+

🎤 Zaz, nouvel album « Sains et saufs », sorti hier

🎬 La réalisatrice Pauline Loquès et l’acteur Théodore Pellerin, présentent le film évènement « Nino », actuellement en salle

🗣️ Anastasia Fomitchova, politologue et volontaire sur le terrain de la guerre en Ukraine

⚽️ THE FRENCH TOUCH, l’équipe de France des créateurs de contenus, championne du monde de la première édition

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

