Coupe du Monde de rugby féminine : France / Angleterre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe du Monde de rugby féminine 2025 suivre France / Angleterre en direct, live et streaming. Place à la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby féminine 2025 ce samedi après-midi pour le XV de France, qui affronte le pays hôte, l’Angleterre.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 16h15 ce samedi 20 septembre 2025 Coup d’envoi à 16h30.







Les Bleues s’apprêtent à défier l’Angleterre ce samedi à l’Ashton Gate Stadium de Bristol, pour une place en finale. Classées numéro 1 mondiales et jamais battues dans cette compétition, les Red Roses font figure de favorites : elles ont déjà remporté tous leurs matchs dans le tournoi, avec une domination nette au niveau offensif et défensif.

De leur côté, la France vient dans ce choc avec beaucoup d’espoir et de détermination, malgré l’absence de joueuses clés comme Manaé Feleu et Axelle Berthoumieu (suspendues), et Lina Queyroi (blessée). Les Tricolores veulent profiter de leur forme, de leur confiance, mais aussi du potentiel de surprise : éliminer les Anglaises serait un exploit et permettre au XV de France d’atteindre sa première finale de Coupe du monde féminine.



France / Angleterre, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Morgane Bourgeois ; 14. Kelly Arbey, 13. Nassira Konde, 12. Gabrielle Vernier, 11. Marine Ménager (c) ; 10. Carla Arbez, 9. Pauline Bourdon-Sansus ; 7. Léa Champon, 8. Téani Feleu , 6. Charlotte Escudero ; 5. Hina Ikahehegi, 4. Madoussou Fall Raclot; 3. Rose Bernadou, 2. Agathe Gérin, 1. Yllana Brosseau.

Remplaçantes : 16. Élisa Riffoneau, 17. Annaëlle Deshaye, 18. Assia Khalfaoui, 19. Taïna Maka, 20. Séraphine Okemba, 21. Alexandra Chambon, 22. Lina Tuy 23. Émilie Boulard.

France / Angleterre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 13h45. Streaming et live sur TF1+.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

France / Angleterre, un match de rugby évènement