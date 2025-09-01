« Rescapée d’une secte » : votre téléfilm inédit ce 1er septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Rescapée d’une secte » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 1er septembre 2025 – Qui dit rentrée dit retour des téléfilms les après-midis sur TF1. Et aujourd’hui, l’inédit s’intitule « Rescapée d’une secte ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Rescapée d’une secte » : l’histoire, le casting

Serena Harris, qui vient de dénoncer aux autorités le chef de la secte apocalyptique dont elle faisait partie, s’installe chez son frère et sa famille. Si ce dernier et sa fille Aria accueillent Serena chaleureusement, sa femme Marielle reste méfiante. Lorsqu’elle découvre que Serena continue à pratiquer d’étranges rituels et à maintenir des contacts avec une ancienne adepte de la secte, ses soupçons s’intensifient. Craignant pour la sécurité de sa fille, Marielle est prête à tout pour démasquer Serena et la protéger, quitte à se mettre à dos ceux qu’elle aime.

Avec : Jessica Morris (Marielle Harris), Gina Vitori (Serena Harris), Isabella Mercurio (Aria Harris), Lelia Symington (Laurel)



Et à 16h, « Sous l’emprise d’une secte » (rediffusion)

Depuis la disparition inexpliquée de sa meilleure amie Nina, survenue un an plus tôt, Julia, lycéenne, sombre dans le mal-être. Au lycée, de nombreux camarades la soupçonnent d’être impliquée dans cette disparition. Un jour, elle commence à recevoir des messages anonymes d’un mystérieux groupe nommé « La Famille », qui lui propose un soutien moral en échange de l’exécution de certaines missions. Désemparée, Julia finit par accepter.

Avec : Chloe Avakian (Julia), Hunter Romanillos (Adam), Calvin Noble (Matt), Malone Thomas (Maria)