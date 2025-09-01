Plus belle la vie spoiler : Léa en garde à vue, elle connaissait Perrot ! (2 septembre 2025)



Les choses vont très mal tourner pour Léa Nebout dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’aujourd’hui elle a tenté d’étrangler Jean-David Perrot, dans l’épisode de demain, mardi 2 septembre 2025, elle est placée en garde à vue et risque très gros !











C’est Maître Alice Bataille qui assure la défense de Léa. Celle-ci explique à Jean-Paul, puis à Idriss en interrogatoire, qu’elle ne se souvient de rien. Elle a fait un blackout ! Léa explique ne l’avoir vu qu’une seule fois au cabinet médical, où il avait menti sur son nom…

Et quand Idriss donne son vrai nom à Léa, celle-ci se souvient : elle a connu Jean-David Perrot quand elle était au lycée Saint-Côme, où elle a été scolarisée pendant un an ! Mais elle ne se souvient de rien sur cette période… Cacherait-elle un lourd traumatisme sur cette période avec Perrot ? Pas impossible, d’autant qu’à Saint-Côme, Jules assiste à une scène violente : Perrot gifle un élève !



Maître Bataille insiste pour des examens médicaux complémentaire et vérifier si la tumeur de Léa n’a pas récidivé. Bahram lui fait passer une IRM, qui confirme que tout va bien. Idriss annonce la nouvelle à Jean-Paul et Patrick. Sans circonstances atténuantes, Léa va être mise en examen pour tentative de meurtre et va être envoyée en prison !