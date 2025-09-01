Ça commence aujourd’hui du 1er septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd'hui du 1er septembre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, il a pour thème « On lui a volé son bébé ! ».













Ça commence aujourd'hui du 1er septembre 2025 à 13h55 « On lui a volé son bébé ! » (inédit)

En 1964, en Algérie, Bibia a donné naissance à un petit garçon dans une maternité de Constantine. Le lendemain, on lui a annoncé sa mort. Pourtant, elle n’a jamais vu son corps ni pu l’enterrer. Depuis, elle vit avec la certitude qu’on lui a enlevé son bébé pour le confier à une autre famille. Il y a trois ans, un homme a lancé un appel à témoins dans une émission algérienne. Bibia en est persuadée : cet homme, c’est son fils. Depuis, elle et sa famille tentent désespérément de le retrouver, sans succès.

Et à 15h05 : « Lola : l’hommage de sa maman et de son frère » (rediffusion)

Lola avait 12 ans lorsque son meurtre a bouleversé la France. Deux ans après ce drame insoutenable, sa mère Delphine et son frère Thibault ont choisi de prendre la parole dans « Ça commence aujourd’hui », pour que Lola ne soit jamais oubliée et pour que son histoire ne se réduise pas à un simple fait divers.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd'hui du 1er septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

