Rugby Top 14 : suivre le match Bayonne / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bayonne / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi soir sur Canal+ ! Suite et fin de la quatrième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, l’Aviron Bayonnais reçoit le RC Toulon.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Bayonne arrive avec l’envie de confirmer ses bonnes performances devant son public. Le club basque montre une belle solidité lors de ses matches à domicile, et il cherchera à profiter de cette dynamique pour poser des problèmes à Toulon, notamment dans les phases de conquête et sur les ballons portés.

De l’autre côté, Toulon reste une valeur sûre du championnat, souvent capable de faire la différence par son jeu d’attaque, sa puissance physique et ses individualités. Même éloigné de ses bases, Toulon aura l’ambition de faire un résultat sur la pelouse d’un adversaire coriace, pour ne pas concéder de points dans la course au haut du tableau.



Bayonne / Toulon la composition des équipes

Le XV de départ de l’Aviron Bayonnais : 15. Tiberghien ; 14. Spring, 13. Maqala, 12.Tuilagi, 11. Erbinartegaray ; 10. Segonds, 9. Jantjies ; 7. Capilla, 8. Bruni, 6. Fischer ; 5. Moon, 4. Iturria (cap.) ; 3. Setiano, 2. Martin, 1. Bordelai.

Les remplaçants : 16. Bosch, 17. Castillon, 18. Johnson, 19. Chouzenoux, 20. Germain, 21. Martocq, 22. Orabé, 23. Cotet.

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Frisch, 11. Tuicuvu ; 10. Garbisi, 9. White ; 7. Abadie, 8. Mercer, 6. Ludlam ; 5. Ribbans (cap.), 4. Alainu’uese ; 3. Gigashvili, 2. Baubigny, 1. D. Brennan.

Les remplaçants : 16. Damond, 17. Gros, 18. Rebbadj, 19. Quéré-Karaba, 20. Domon, 21. Serin, 22. Nonu, 23. Priso.

Bayonne / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bayonne / Toulon, 4ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.