Un Si Grand Soleil spoilers : un grand retour, Ludo disparait, les résumés jusqu’au 17 octobre 2025

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 17 octobre 2025 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que le départ de Thaïs approche alors que Kira fait son grand retour à Montpellier. Elle a toujours des sentiments pour Louis mais ce dernier réalise que son père n’avait peut être pas tort au sujet de Thaïs…

A la ferme, Ludo finit par découvrir ce qui a provoqué la pénurie d’eau et il ne s’agit pas seulement de la sécheresse ! La découverte de Ludo le met en danger et il disparait mystérieusement. Le temps est compté pour le retrouver.



Au lycée, après que la vérité ait éclaté, Achille est seul contre tous. Il annonce à Cécile et Florent qu’il veut changer de lycée.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 13 au 17 octobre 2025

Lundi 13 octobre 2025 (épisode 1769) : Tandis que Louis demande à son père d’enquêter sur la pénurie d’eau, Achille annonce à ses parents qu’il veut changer de lycée.

Mardi 14 octobre 2025 (épisodes 1770) : Louis réalise que le départ prochain de Thaïs l’affecte plus qu’il ne l’aurait pensé. Quant à Léo, il fait interdire à Elodie de venir voir Pauline à l’hôpital.

Mercredi 15 octobre 2025 (épisode 1771) : Kira est de retour à Montpellier, quant à Ludo, il découvre que la pénurie d’eau n’est pas uniquement causée par la sécheresse.

Jeudi 16 octobre 2025 (épisode 1772) : Tandis que Kira confie à Thaïs qu’elle a encore des sentiments pour Louis, les colocs sont sans nouvelles de Ludo.

Vendredi 17 octobre 2025 (épisode 1773) : Alors qu’Achille se découvre un allié inespéré au lycée, à la ferme, le temps est compté pour retrouver Ludo.

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.