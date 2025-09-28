Enquête Exclusive du 28 septembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 28 septembre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s'agit d'un inédit et il a pour thème « Ni taxes, ni État : qui sont ces libertariens qui révolutionnent l'Amérique ? ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 28 septembre 2025 : votre émission en résumé

Au large du Honduras, l’île de Prospera surgit des eaux turquoise comme un mirage high-tech. Cette enclave, privatisée par de jeunes élites fortunées et souvent diplômées des meilleures universités, s’est transformée en terrain d’expérimentation sans règles. Ici, certains s’implantent des puces électroniques sous la peau, testent des technologies sans souci d’éthique, et le soir venu, entre deux cocktails, s’affrontent à coups de poignards-tasers dans une atmosphère digne de « Fight Club ». Prospera n’est pourtant pas une exception : elle illustre la vitrine la plus radicale du libertarianisme, un mouvement mondial qui érige la liberté individuelle en valeur absolue. Sa doctrine : un État réduit à sa plus simple expression, une fiscalité minimale et le moins de contraintes institutionnelles possible.

Longtemps marginal, ce courant a désormais conquis les hautes sphères. Ses figures emblématiques, comme Elon Musk ou Peter Thiel (cofondateur de PayPal et Palantir), bousculent à la fois l’économie et la politique, tandis que J.D. Vance, vice-président américain et bras droit de Donald Trump, incarne sa percée institutionnelle. Mais l’offensive libertarienne s’enracine aussi plus discrètement dans le New Hampshire. Avec le “Free State Project”, des milliers de militants s’y installent, remportent des mandats locaux, réduisent impôts et budgets publics, avant de transférer au privé ce que l’État gérait hier : écoles, hôpitaux, infrastructures. Pour eux, la vraie liberté repose sur la responsabilité individuelle et la compétition. Pour leurs détracteurs, c’est une entreprise de démantèlement du bien commun.



Aux États-Unis, un système parallèle s’organise déjà. Des ateliers clandestins fabriquent des armes en 3D impossibles à tracer. Dans la sphère crypto, on invente des circuits financiers à l’écart des banques et des régulateurs. Au Texas, Starbase, le site spatial d’Elon Musk, fonctionne comme une cité-entreprise. Depuis mai 2025, elle a même obtenu le statut officiel de municipalité : infrastructures, règles et gouvernance dépendent directement du milliardaire, ses habitants étant pour la plupart ses salariés. Mais déjà, les tensions s’aiguisent avec les populations locales et les associations écologistes.

À travers des témoignages inédits et une plongée aux frontières de la science-fiction, Enquête Exclusive dévoile la progression fulgurante d’une idéologie qui, au nom de la liberté, met en péril les fondements mêmes de la démocratie.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.