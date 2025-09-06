Rugby Top 14 : suivre le match Bordeaux-Bègles / La Rochelle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bordeaux-Bègles / La Rochelle en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi soir sur Canal+ ! Coup d’envoi de la saison 2025-2026 aujourd’hui, Bordeaux-Bègles affronte le Stade Rochelais.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce derby de l’Atlantique marque la reprise de la saison. Bordeaux-Bègles, récent champion d’Europe mais toujours en quête de leur premier titre en Top 14, devra composer avec plusieurs absences majeures, dont celle du capitaine Maxime Lucu et de Yoram Moefana.

De son côté, La Rochelle, 7ᵉ la saison passée, débarque avec confiance. Le club a recruté Nolan Le Garrec et l’arrière géorgien Davit Niniashvili pour renforcer son effectif, emmené par le capitaine Grégory Alldritt. Les Rochelais ont remporté cinq de leurs six derniers matchs à Bordeaux.



Bordeaux-Bègles / La Rochelle la composition des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Mousques ; 14. Penaud, 13. Depoortere (cap.), 12. Janse van Rensburg, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Page-Relo ; 7. Woki, 8. Gazzotti, 6. Bochaton ; 5. Cazeaux, 4. Palu ; 3. Falatea, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Perchaud, 18. Gray, 19. Vergnes-Taillefer, 20. Hutteau, 21. Carbery, 22. Rayasi, 23. Sadie.

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Pacome ; 14. Vunivalu, 13. Favre, 12. Danty, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Le Garrec ; 7. Jegou, 8. Alldritt (cap.), 6. Botia ; 5. Douglas, 4. Pa. Boudehent ; 3. Kuntelia, 2. Bourgarit, 1. Penverne.

Remplaçants : 16. Latu, 17. Kaddouri, 18. Lavault, 19. Andjisseramatchi, 20. Berjon, 21. Lagivala, 22. Bosmorin, 23. Sorin.

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bordeaux-Bègles / La Rochelle, première journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.