US Open : suivre la finale dames Sabalenka / Anisimova en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis US Open – la finale dames Sabalenka / Anisimova en direct, live et streaming, c’est ce samedi 6 septembre 2025 sur Eurosport ! Après les qualifications de Carlos Alcaraz et Yannick Sinner hier soir, place à la finale dames de l’US Open 2025 ce samedi soir.





Un match à suivre aujourd’hui, à partir de 22h, en exclusivité sur Eurosport.







Ce soir, à l’US Open, la finale dames oppose la tenante du titre et N° 1 mondiale Aryna Sabalenka (3 titres en Grand Chelem) à l’Américaine Amanda Anisimova, finaliste de Grand Chelem pour la deuxième fois consécutive.

L’affiche promet un duel intense entre deux attaquantes puissantes : Sabalenka, solide et expérimentée, tentera de devenir la première femme à conserver son titre à Flushing Meadows depuis Serena Williams. De son côté, Anisimova cherchera à briller dans son pays après avoir échoué en finale de Wimbledon en juillet.



US Open Sabalenka / Anisimova en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à partir de 22h.

Sur le site de l’US Open, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Sabalenka / Anisimova, finale dames du tournoi de tennis de l’US Open 2025, un match à suivre ce soir sur Eurosport.