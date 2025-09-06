Un Si Grand Soleil Spoilers : Catherine sombre, Boris retourne sa veste, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 8 au 12 septembre 2025)



Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 8 au 12 septembre 2025 – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’affaire autour de l’accident d’Elisabeth et de l’incarcération d’Elisabeth. Pascal et Laurine vont réussir à retourner Boris contre Elisabeth ! Il est convaincu que c’est elle qui a piégé Catherine pour se débarrasser d’elle. Boris va alors quitter Muriel et prend une décision radicale : il se rallie à Laurine et Pascal, Elisabeth est désormais en minorité et ils vont bloquer toutes ses décisions ! Elisabeth est sous le choc.

En prison, Catherine est harcelée par sa co-détenue, elle sombre au fil des jours… Dans le même temps, Bernier espionne Elisabeth et Alain pour le compte de Claudine. Après plusieurs jours, il lui annonce qu’il n’a rien trouvé : Elisabeth n’y est pour rien, elle n’a pas mis en scène son accident et est convaincue que c’est un coup de Catherine ! Claudine comprend qu’elle fait fausse route, Bernier pense que Catherine a été piégée par quelqu’un d’autre…



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 8 au 12 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025 (épisode 1744) : Tandis que la situation de Catherine ne fait qu’empirer, Boris commence à douter des intentions d’Elisabeth. Elodie, de son côté, se confie à Ludo sur sa liaison avec Pauline.

Mardi 9 septembre 2025 (épisodes 1745) : Alors que Pascal s’impose dans les décisions du groupe Bastide et Laumière, Janet a l’impression que l’obsession de Becker pour Alix cache quelque-chose.

Mercredi 10 septembre 2025 (épisode 1746) : Alors qu’Elise invite Pauline et Léo à la coloc, Boris prend une décision radicale.

Jeudi 11 septembre 2025 (épisode 1747) : Tandis que la paranoïa gagne toujours plus le lycée, les tensions chez L. Cosmétiques affectent le couple de Boris et Muriel.

Vendredi 12 septembre 2025 (épisode 1748) : Alors qu’Achille passe une très mauvaise soirée à la fête de Pablo, les Laumière préparent leur riposte contre Elisabeth.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 8 au 12 septembre 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.