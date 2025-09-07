Rugby Top 14 : suivre le match Clermont / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Clermont / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi soir sur Canal+ ! Suite et fin de la première journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, Clermont affronte Toulouse.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







L’ASM Clermont-Auvergne reçoit le Stade Toulousain ce dimanche au stade Marcel-Michelin. Ce match opposera les ambitions renouvelées du club auvergnat aux rouges et noirs, triple champions de France, désireux d’enchaîner une quatrième couronne. La confrontation promet d’être intense et physique.

Clermont / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ de Clermont-Auvergne : 15. Hamdaoui ; 14. Tauzin, 13. Loaloa, 12. Darricarrère, 11. Fall ; (o) 10. Plummer, (m) 9. Jauneau (cap) ; 7. Hemery, 8. Sowakula, 6. Tixeront ; 5. Ceyte, 4. Lanen ; 3. Ojovan, 2. Massa, 1. Falgoux.

Les remplaçants : 16. Fainga’a, 17. Akhaladze, 18. Simmons, 19. Tolofua, 20. Zamora, 21. Montilla, 22. Fouyssac, 23. Montagne.



Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Delibes, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. R. Ntamack, 9. Graou ; 7. Jelonch, 8. T. Ntamack, 6. Banos ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Cramont (cap), 1. Neti.

Les remplaçants : 16. Lacombre, 17. Baille, 18. Vergé, 19. Cros, 20. Roumat, 21. Saito, 22. Gourgues, 23. Mallez.

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Clermont / Toulouse, première journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.