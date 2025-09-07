Plus Belle La Vie spoilers : Idriss et Léa face à la vérité, des retours, les résumés jusqu’au 26 septembre 2025



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 26 septembre 2025 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que pour Idriss et Léa, l’heure est enfin à la vérité. Ils vont découvrir ce qui est réellement arrivé à Inès… La vérité s’annonce douloureuse.

Pendant ce temps là, à l’occasion du mariage de Gabriel, Baptiste est de retour avec Mathis mais sans Emma. Et Barbara doute : Gabriel est-il vraiment amoureux d’Axel ? Avec Louis, elle va être déterminée à faire ouvrir les yeux de Thomas et Gabriel. Quant à Baptiste, il a une triste nouvelle à annoncer à ses proches…



Et Vanessa va encore s’immiscer dans la vie d’Ophélie et franchir la ligne…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 22 au 26 septembre 2025

Lundi 22 septembre 2025 (épisode 425) : Après le drame, Idriss et Léa ont enfin le droit à la vérité, aussi dure soit-elle. Alors que des Mistraliens font leur grand retour pour un événement très spécial, Barbara a des doutes quant à la sincérité de Riva. Ophélie, choquée par les agissements de Vanessa, trouve un soutien inattendu.

Mardi 23 septembre 2025 (épisode 426) : Le jour de l’heureux événement est enfin arrivé. Alors que tous se mettent en route, Barbara, avec l’aide de Louis, est bien déterminée à forcer le destin. De nombreux revirements inattendus viennent perturber la fête…

Mercredi 24 septembre 2025 (épisode 427) : Ophélie décide de prendre les choses en main en confrontant Vanessa. Pour Idriss, l’heure est aux retrouvailles comme aux nouveaux projets. Au quartier du Mistral, malgré l’amour dans l’air, certains doivent assumer leurs responsabilités.

Jeudi 25 septembre 2025 (épisode 428) : Alors qu’Ophélie est en mauvaise posture, Vanessa met tout en œuvre pour lui venir en aide. Au commissariat, un quiproquo oblige Ariane à agir vite et avec discrétion. De son côté, Baptiste trouvera-t-il le courage d’annoncer à ses proches une triste nouvelle ?

Vendredi 26 septembre 2025 (épisode 429) : Le temps presse pour Vanessa alors qu’Ophélie se trouve dans une situation périlleuse. Des différents professionnels vont-ils venir ternir la relation de Baptiste avec son père ? Au cabinet médical, Léa reçoit une patiente quelque peu réticente.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :