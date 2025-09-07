Enquête Exclusive du 7 septembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 7 septembre 2025, le sommaire

Cette semaine, il s'agit d'un inédit et il a pour thème « Nouveaux radars, amendes automatisées, fourrières : la tolérance zéro rapporte gros ! ».





Enquête Exclusive du 7 septembre 2025 : votre émission en résumé

2,5 milliards d’euros ! C’est la somme record récoltée par l’État en 2024 grâce aux amendes routières. Excès de vitesse, stationnement impayé ou gênant, usage du téléphone au volant : ces infractions ont généré 500 millions d’euros de plus qu’en 2023. Une progression portée par l’arsenal technologique déployé ces dernières années pour traquer les automobilistes en faute.

Parmi ces outils figurent les voitures LAPI, surnommées les « sulfateuses à PV ». Leur mission : scanner les plaques d’immatriculation pour vérifier si le stationnement a bien été réglé. Gérées par des sociétés privées, elles auraient rapporté à elles seules 420 millions d’euros en 2024. Mais certaines entreprises sont accusées d’avoir multiplié les faux contrôles, trompant ainsi les municipalités qui leur confient ces opérations.



Autre dispositif controversé : les voitures radar privatisées. Véritables fantômes de la route, ces véhicules banalisés circulent incognito sur les autoroutes comme sur les routes secondaires. Si vous roulez trop vite, vous êtes flashé sans même le savoir. Nous avons pu embarquer à bord de l’un de ces véhicules pour en découvrir le fonctionnement. Rentables pour l’État, leur réelle efficacité en matière de sécurité routière fait toutefois débat.

Enfin, ultime cauchemar des conducteurs : les fourrières. Tarifs jugés abusifs, pratiques douteuses, 4×4 d’enlèvement souvent en infraction… Nos enquêtes révèlent des abus inquiétants, et pointent du doigt des véhicules d’intervention parfois dangereux pour les usagers.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.