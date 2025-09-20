Rugby Top 14 : suivre le match Montpellier / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Montpellier / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi soir sur Canal+ ! Suite de la troisième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, Montpellier reçoit le Stade Toulousain.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, Montpellier accueille Toulouse pour un duel attendu au sommet. Toulouse arrive en favori : les Rouge et Noir ont bien entamé la saison, et leur historique récent contre Montpellier est largement en leur faveur — ils ont notamment remporté leurs 8 dernières confrontations directes.

Montpellier, de son côté, n’a pas encore trouvé son rythme idéal, avec deux défaites lors des premières journées. Ils devront se montrer solides en défense et inventifs en attaque pour espérer rivaliser.



Montpellier / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ du Montpellier Hérault Rugby : 15. Banks ; 14. Ngandebe, 13. A. Vincent, 12. Cadot, 11. Moustin ; 10. Miotti, 9. Price ; 7. Nouchi (cap), 8. B. Vunipola, 6. Camara ; 5. Chalureau, 4. Beard ; 3. Japaridze, 2. Uelese, 1. Erdocio.

Les remplaçants : 16. Tolofua, 17. Forletta, 18. Duguid, 19. Masibaka, 20. Bernadet, 21. Reus, 22. D. Taofifenua, 23. Hounkpatin.

Le XV de départ de Stade Toulousain : 15. Kinghorn ; 14. Thomas, 13. Delibes, 12. Barassi ; 11. Lebel ; 10. Ramos, 9. Graou ; 7. Brennan, 8. Roumat ; 6. Willis ; 5. Vergé, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. J. Marchand (cap), 1. Baille.

Les remplaçants : 16. Lacombre, 17. Bertrand, 18. Elias, 19. Banos, 20. Saito, 21. R. Ntamack, 22. Pouzelgues, 23. Merkler.

Montpellier / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Montpellier / Toulouse, 3ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.