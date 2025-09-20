Un Si Grand Soleil Spoilers : Ludo trompe Flore, Pauline agressée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 22 au 26 septembre 2025)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 22 au 26 septembre 2025 – La vérité va éclater la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la réconciliation d’Elisabeth et Catherine, qui dinent ensemble au restaurant, à la grande surprise d’Alain. Et Elisabeth va même aller jusqu’à inviter Catherine et ses enfants pour un repas à la maison.

De son côté, Ludo voit le retour de Gaëlle à la ferme… Et il va faire n’importe quoi en trompant Flore avec Gaëlle ! Pendant ce temps là au lycée, Pablo est piégé : Achille a volé une tablette et l’a placée dans son casier ! Il est accusé d’être le voleur du lycée.



Quant à Elise, elle réagit très mal après avoir appris la vérité sur Elodie et Pauline. Au commissariat, elle gifle un prévenu ! Et alors que Pauline annonce à Léo qu’elle veut rompre, il devient violent… Quelques heures plus tard, Pauline est retrouver inconsciente : elle a été agressée.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 22 au 26 septembre 2025

Lundi 22 septembre 2025 (épisode 1754) : Tandis qu’Elisabeth fait un pas en direction de Catherine, Alain doute des intentions de cette dernière. Quant à Elise, elle découvre que l’histoire entre Pauline et Elodie est plus sérieuse qu’elle ne le pensait.

Mardi 23 septembre 2025 (épisodes 1755) : Léo demande de l’aide à Boris pour tirer son exploitation d’affaire. De son côté, Charlotte décide de prendre ses distances avec Achille.

Mercredi 24 septembre 2025 (épisode 1756) : Pablo se retrouve accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Quant à Elodie, elle fait son choix entre Elise et Pauline.

Jeudi 25 septembre 2025 (épisode 1757) : Alors que Pablo soupçonne son professeur de chercher à le piéger, la ferme continue de lutter pour faire face à la sécheresse.

Vendredi 26 septembre 2025 (épisode 1758) : Catherine vient dîner chez Elisabeth : vont-elles finir par enterrer la hache de guerre ? De son côté, Léo découvre le secret de Pauline.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 22 au 26 septembre 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.