« Section de recherches » : nouvel épisode inédit le 24 octobre sur TF1

Les fans de « Section de recherches » ont rendez-vous le jeudi 24 octobre à 21h10 sur TF1 pour découvrir un épisode totalement inédit intitulé « Neige sang ».











Synopsis de l’inédit de Section de recherches « Neige sang »

Martin Bernier (Xavier Deluc) pensait profiter de quelques jours de vacances bien mérités aux sports d’hiver, entouré de Lucas (Franck Sémonin), Jeanne (Fabienne Carat) et Vicky (Félicité Chaton). Le groupe séjourne à Bonneval, charmant village de montagne, où les attend Hannah (Claire Borotra), amie de Jeanne et commandante de gendarmerie.

Mais la quiétude des vacances vole en éclats lorsqu’un cadavre est retrouvé au pied de la petite église du village. Loin de se tenir à l’écart, Bernier reprend du service et accepte d’enquêter sous couverture aux côtés d’Hannah.

La victime, Charles Maurois (Lionel Borla), ancien architecte parisien venu chercher la paix à la montagne, semblait pourtant mener une vie sans histoires. Qui pouvait lui en vouloir ? Derrière l’image paisible de Bonneval, les enquêteurs vont mettre à jour rancunes et secrets bien enfouis…

Le casting de l’épisode

Avec : Xavier Deluc (Martin Bernier), Franck Sémonin (Lucas Auriol), Fabienne Carat (Jeanne Lorieux), Félicité Chaton (Victoire Cabral (Vicky)), Claire Borotra (Hannah Whihem), Stéphanie Fatout (Chloé), Shemms Audat (Paola), François-Dominique Blin (Thomas), Renaud Leymans (Yvon), Marie Mallia (Olga), Marion Noone (Alice), Bob Levasseur (Jérôme), Thibault Vilette (Enzo), Fatah Boudia (Abbé Clément), Audrey Perrin (Astrid), Nicolas Sartous (Arthur), Lionel Borla (Charles)



Un épisode à ne pas manquer, qui mêle paysages enneigés, suspense et rebondissements dans la plus pure tradition de la série policière à succès de TF1.