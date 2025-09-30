Plus belle la vie spoiler : les Kepler préviennent la police, Ophélie prête à tout (1er octobre 2025)



Ophélie et Apolline ont été enlevées dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et cette fois, dans l’épisode du mercredi 1er octobre 2025, les Kepler préviennent la police.











Cette fois, il s’agit d’un véritable enlèvement et Vanessa et Ulysse n’ont aucune idée de qui a pu faire ça… Sur une vitre chez eux, un tag qui dit que la fille de Vanessa va payer !

Pendant ce temps là, Ophélie et Apolline se réveillent captives et ligottées… Elles ont très peur mais face à l’un des ravisseurs, Apolline ne se laisse pas faire et elle se fait de nouveau taser. Plus tard, Ophélie essaie de réveiller Apolline, en vain. Elle entend alors les ravisseurs parler de couper un orteil à Ophélie Kepler. Mais ils ne savent toujours pas laquelle des deux jeunes femmes est la fille de Vanessa ! Ophélie fait alors mine de se réveiller et désigne Apolline comme étant Ophélie Kepler ! Les ravisseurs ont un sécateur à la main…



