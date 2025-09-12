Star Academy : Emma sort son nouveau single « Pas besoin de toi » (VIDÉO)



Bonne nouvelle pour les fans d’Emma ! La candidate emblématique de la dernière saison de la Star Academy poursuit son aventure musicale et dévoile aujourd’hui son troisième single, intitulé « Pas besoin de toi ».











Après « Barbie » et « Bonne année », qui avaient déjà marqué les esprits et trouvé leur public, Emma revient avec un titre inédit aux sonorités pop et modernes. Avec ce morceau, la jeune artiste continue d’affirmer son univers musical et son identité, en proposant des paroles fortes autour de l’émancipation et de la confiance en soi.

Les admirateurs de la chanteuse, toujours très présents depuis la fin de l’émission, se réjouissent de cette nouvelle sortie et n’ont pas tardé à saluer la chanson sur les réseaux sociaux. Un nouveau pas prometteur pour Emma, qui semble bien décidée à s’imposer durablement sur la scène musicale française.

VIDÉO le clip d’Emma « Pas besoin de toi »



