Plus belle la vie spoiler : Inès est morte, le terrible souvenir de Léa (15 septembre 2025)

La police a retrouvé un squelette enterré au lycée Saint-Côme dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode du lundi 15 septembre 2025, l’analyse adn confirme qu’il s’agit bien d’Inès Salem, la soeur d’Idriss et Louisa, tuée par étranglement à l’âge de 15 ans.


Capture TF1


Idriss est bouleversé et sous le choc, il est déterminé à trouver qui a tué sa soeur et demande à Patrick de le laisser sur l’enquête. Il accepte. Les soupçons se portent vers Jean-David Perrot mais il leur faut des éléments… Pour lui mettre la pression, Idriss donne des infos à Jules et lui demande de publier que la police a une piste sérieuse et que le coupable sera bientôt arrêté.

Mais la juge Colbert a une toute autre piste : et si c’était Léa qui avait tué Inès après leur rupture ? Jean-Paul et Patrick refusent d’y croire mais la juge leur rappelle que Léa a tenté d’étrangler Perrot récemment…


De son côté, Léa tente de se souvenir. Elle est avec Babeth quand elle a une terrible vision : elle se revoir adolescente entrain d’étrangler Inès !

