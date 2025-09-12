Un Si Grand Soleil Spoiler : Elisabeth face à Catherine, Eliott complice de Pascal ? (épisode du 16 septembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1749 du 15 septembre 2025 – Elisabeth va décider de rendre le armes et vendre L Cosmétiques dans quelques jours dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». Mais avant de signer la vente, elle va décider d’aller voir Catherine en prison…











Au parloir, Elisabeth annonce à Catherine qu’elle vend, contrainte et forcée par les manigances de ses enfants. Catherine se réjouit de la vente mais elle jure les yeux dans les yeux à Elisabeth que ce n’est pas elle qui est derrière son accident. Elle jure sur ses enfants qu’elle n’a rien fait ! Elisabeth est troublée et semble la sentir sincère…

Pendant ce temps là, Eliott continue de manipuler Muriel. Il l’appelle après qu’elle lui ait envoyé une photo de leur fils avec le doudou qu’il a fait semblant de retrouver la veille… Il l’interroge sur son travail, Muriel annonce qu’Elisabeth va vendre le groupe. Plus tard, Eliott appelle un mystérieux complice pour annoncer que tout s’est passé comme prévu, la vente du groupe Bastide et Laumère Innovation sera signé le lendemain !

De qui Eliott est-il le complice dans cette affaire ? Est-ce Pascal qui a tout manigancé avec lui ?



