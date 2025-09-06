The Voice Kids du 6 septembre : suite des auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo)



The Voice Kids du 6 septembre 2025, extrait vidéo – Place à la seconde soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice Kids ce soir sur TF1. Les coachs – Matt Pokora, Soprano, Santa et Patrick Fiori – poursuivent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice Kids du 6 septembre 2025, extrait vidéo

Un nouveau talent monte sur le plateau de The Voice Kids ce soir : Ninon. La jeune fille de 14 ans a choisi d’interpréter « Fais-moi signe » de Hoshi. Solaire et déterminée, Ninon vit avec une surdité importante depuis la naissance, mais cela ne l’empêche ni de parler, ni de chanter, ni de danser. Elle rêve de devenir chanteuse professionnelle et d’unir le monde des entendants et celui des sourds à travers la musique. Joyeuse, mature et pleine de vie, Ninon chante et signe ses chansons avec beaucoup de tendresse. Avec sa prestation et sa détermination, elle démontre un véritable caractère de battante, prête à prouver sur le plateau que tout devient possible quand on se donne les moyens.

Découvrez sa prestation en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.



The Voice Kids 2025, rappel de la présentation de la nouvelle saison

Préparez-vous à vivre une saison exceptionnelle de The Voice Kids ! Nikos Aliagas et Karine Ferri vous donnent rendez-vous pour découvrir une nouvelle génération de jeunes talents prêts à enflammer la scène… et à conquérir le cœur de nos coachs. Cette année, émotions, surprises et magie musicale seront plus présentes que jamais !

Patrick Fiori, figure incontournable de l’émission, signe sa 10ᵉ saison et ambitionne de décrocher un nouveau trophée aux côtés de jeunes artistes prometteurs. À ses côtés, Matt Pokora et Soprano, véritables showmen, insuffleront une énergie communicative sur le plateau.

Grande nouveauté : l’arrivée d’une nouvelle coach ! Santa, artiste complète au timbre unique et à l’univers déjà salué par le public et la critique, rejoint l’aventure. Elle apportera fraîcheur, puissance et originalité à ce quatuor de coachs passionnés et complémentaires.

Entre larmes, éclats de rire et performances vocales impressionnantes, The Voice Kids 2025 promet d’être l’un des grands rendez-vous télévisés de la rentrée.

The Voice Kids 2025, ça continue ce samedi 6 septembre dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.