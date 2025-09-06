La grande fête de Carcassonne : les artistes invités ce soir sur France 2 (6 septembre 2025)



La grande fête de Carcassonne, c’est ce samedi soir sur France 2 ! Une soirée enregistrée en juin dernier et présentée par Stéphane Bern et Laury Thilleman.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







La grande fête de Carcassonne : programme et artistes invités

Pour célébrer la fin de l’été, France 2 s’installe à Carcassonne, joyau incontournable du patrimoine français, pour offrir au public une soirée de fête exceptionnelle.

Véritable monument de l’histoire, la cité médiévale servira d’écrin naturel à ce rendez-vous unique, sublimée par son décor grandiose.



Aux côtés de Stéphane Bern et Laury Thilleman, de nombreux artistes emblématiques monteront sur scène dans l’amphithéâtre antique : Amel Bent, Pascal Obispo, Julien Clerc, Zaz, Patrick Fiori et Il Cello, Tina Arena, Ycare, Dany Brillant, Chico et les Gypsies, Chantal Goya, Bénabar, Nicoletta, Boulevard des Airs, Collectif Métissé, Héritage Goldman, Jeck et Carla, Charles et Joyce Jonathan…

La soirée s’achèvera en apothéose avec un spectaculaire feu d’artifice tiré depuis les remparts de la cité.