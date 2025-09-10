Tracker du 10 septembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1



Tracker, vos épisodes inédits du mercredi 10 septembre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Tracker ». Au programme, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Tracker du 10 septembre 2025, vos épisodes

Épisode 5 « A la recherche de Mallory Banks » : Dans un climat judiciaire tendu et profondément émotionnel, Colter (Justin Hartley), détective chevronné, est sollicité par Stephanie Porter, une jeune femme bouleversée par l’arrestation de son père, Clay (Martin Roach), accusé d’un meurtre qu’il jure ne pas avoir commis. Malgré les zones d’ombre qui entourent l’affaire, Colter accepte de mener une enquête sensible : retrouver un témoin disparu dont la parole pourrait innocenter Clay. En s’enfonçant dans ce dossier complexe, Colter met au jour un enchevêtrement de mensonges et de secrets qui brouillent encore davantage la vérité. Tandis que la pression s’intensifie et que le temps joue contre eux, Stephanie s’accroche désespérément à l’espoir de sauver son père. Entre révélations inattendues et tensions grandissantes, Colter devra affronter un univers d’ombres et de manipulations pour faire émerger la vérité et offrir à une famille la possibilité de se reconstruire.

Épisode 6 « Sur les traces d’Argo » : La mystérieuse disparition d’un cheval de course d’une valeur inestimable secoue le milieu équestre. Colter Shaw (Justin Hartley), détective privé expérimenté, est appelé pour élucider l’affaire. Mais il doit collaborer avec Billie Matalon (Robin Weigert), une ancienne partenaire avec qui les relations restent électriques. Forcés de mettre de côté leurs différends, ils se lancent dans une enquête semée d’embûches, interrogeant suspects et proches du cheval disparu. Plongés au cœur du monde impitoyable des courses, leurs tensions ressurgissent, mais un événement tragique — l’assassinat d’un des protagonistes — fait basculer l’affaire. Entre rivalités, secrets enfouis et menaces grandissantes, Colter et Billie n’ont d’autre choix que d’unir leurs forces pour lever le voile sur la vérité… avant qu’il ne soit trop tard.



Personnages et interprètes

Avec : Justin Hartley (Colter Shaw), Fiona Rene (Reenie Greene), Abby McEnany (Velma Bruin), Eric Graise (Bobby Exley)