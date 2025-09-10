« Dans de beaux draps » : nouvelle série inédite ce soir sur France 2 (10 septembre 2025)



« Dans de beaux draps » au programme TV du mercredi 10 septembre 2025 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Dans de beaux draps » avec Éléonore Bernheim et Gil Alma dans les rôles principaux.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Dans de beaux draps » – le synopsis

Mariés et parents de deux enfants, Justine et Rémi Blanchet s’apprêtent à franchir un cap décisif dans leur ascension sociale : marier leur fille aînée, Capucine, au meilleur parti de la ville. Mais leur rêve s’effondre lorsqu’ils se retrouvent ruinés et sans ressources. Incapables d’accepter ce déclassement qui ravive chez Justine les blessures de son enfance, le couple bascule peu à peu du « bon » au « mauvais » côté pour sauver les apparences. Dans cette double vie à la fois périlleuse et rocambolesque, ils redécouvrent pourtant une complicité et une passion qu’ils croyaient perdues.

Vos épisodes du 10 septembre 2025

Épisode 1 « Jusqu’ici, tout va mal » : Justine et Rémi Blanchet s’apprêtent à marier leur fille Capucine au fils du maire, Enguerrand Laville, et à intégrer le très fermé « Club Ravel », dont les parents du futur marié sont des figures de renom. Mais tout bascule lorsque Justine découvre, lors d’une visite inopinée au bureau, que Rémi a en réalité perdu son emploi depuis six mois. Alors qu’une série de cambriolages secoue le quartier, Justine imagine un plan insensé : orchestrer leur propre faux cambriolage, en imitant le mode opératoire des vrais malfaiteurs, pour toucher l’assurance. Rémi, d’abord réticent, se voit finalement entraîné — ou plutôt contraint — à suivre sa femme dans cette dangereuse imposture…



Épisode 2 « Mal assurés et trop anxieux » : Après avoir réussi à s’échapper de leur grenier et à rentrer chez eux, les Blanchet croient un instant que tout est réglé… jusqu’à ce qu’ils découvrent avec effroi que leur assureur, pourtant considéré comme un ami, les a escroqués et qu’ils ne sont en réalité pas couverts. Acculés et animés par un désir de vengeance, ils décident alors de retourner la situation en cambriolant à leur tour l’assureur, en reproduisant fidèlement la méthode du gang responsable de la vague de vols récents. Leur audace est récompensée par la découverte de lingots d’or dans son coffre-fort, relançant leur rêve d’intégrer le prestigieux Ravel Club. Mais leur victoire est de courte durée : deux enquêtes parallèles s’ouvrent désormais, menées par Kathy Malinski, policière tenace, mère de la petite amie de leur fils et épouse de Jérôme, ancien colocataire de Rémi.

Le casting

Avec Éléonore Bernheim (Justine), Gil Alma (Rémi), Charlie Bruneau (Kathy Malinsky), Arié Elmaleh (Jérôme Malinsky), Amaury de Crayencour (Gauthier Gouget), Dan Herzberg (Mathieu), Marie Christine Adam (Sybile), Bernadette Le Sache (Michelle), Carima Amarouche (Rachida), Camille Genau (Capucine), Axel Auriant (Enguerrand), Elliott Goldberg (Pierre Marie), Léontine d’Oncieu (Nina), Adda Senani (Samy), Kinsley Camachee (Léo Sitbon), Nicolas Briançon (Georges Laville), Stéphanie Bataille Draber (Laure Laville), Frédéric van den Driessche (Benoît Saintonge), Stéphanie Pareja (Simone Saintonge), Xavier Maly (Gilles de Chanterac), Annette Lowcay (Edwige de Chanterac), Eric Savin (Benjamin Maisonneuve), Juliette Tresanini (Elise Maisonneuve)

et avec la participation d’Ariane Massenet.