Quel est « Le Monument préféré des Français » 2025 ? Réponse ce soir sur France 3 ! (17 septembre)

Le Monument préféré des Français au programme TV de ce mercredi 17 septembre 2025 – Quel est « Le Monument préféré des Français » en 2025 ?











France Télévisions, acteur incontournable dans la valorisation du patrimoine sur l’ensemble du territoire et partenaire historique des Journées européennes du patrimoine, propose une programmation spéciale à l’occasion de la 42ᵉ édition de cet événement populaire, qui se tiendra du 19 au 21 septembre 2025. L’objectif : inviter les Français à (re)découvrir la richesse et la diversité de leur patrimoine architectural, historique et culturel.

À cette occasion, « Le monument préféré des Français » fait son grand retour sur France 3. Stéphane Bern entraînera les téléspectateurs à la découverte du patrimoine exceptionnel de notre pays, qui compte plus de 43 000 édifices inscrits ou classés aux Monuments historiques. Les Français ont déjà voté pour départager les 14 monuments en lice, chacun représentant une région. Lors de cette soirée, le classement final sera révélé et nous connaîtrons « Le monument préféré des Français 2025 ».

Pour ce rendez-vous, Stéphane Bern recevra le public à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris, un lieu unique consacré à l’histoire de l’architecture et du patrimoine monumental, de l’art roman du XIIᵉ siècle à l’époque contemporaine.



Tout au long de l’émission, le classement sera dévoilé pas à pas, jusqu’au grand lauréat, qui succédera au circuit des 24 Heures du Mans, sacré en 2024 dans la Sarthe (Pays de la Loire).

Pour connaître le nom du gagnant et donc du lauréat 2025, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 et France.TV pour découvrir « Le Monument préféré des Français ».

« Le Monument préféré des Français » en 2025 : les 14 monuments finalistes

🚂 Auvergne-Rhône-Alpes : Viaduc de Garabit (Cantal)

🏰 Bourgogne-Franche-Comté : Citadelle de Besançon (Doubs)

⛵ Bretagne : Pen Duick (Morbihan, Lorient)

🌸 Centre-Val de Loire : Château de Chenonceau (Indre-et-Loire)

🏝️ Corse : Citadelle de Calvi (Haute-Corse)

👑 Grand Est : Château de Haroué (Meurthe-et-Moselle)

🌿 Guadeloupe (Outre-mer) : Jardin botanique de Valombreuse (Petit-Bourg)

📚 Hauts-de-France : Château de Chantilly (Oise)

✝️ Île-de-France : Basilique cathédrale Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

👗 Normandie : Villa Les Rhumbs – Musée Christian Dior (Manche, Granville)

🔦 Nouvelle-Aquitaine : Phare de Cordouan (Gironde, Le Verdon-sur-Mer)

🟥 Occitanie : Place du Capitole (Haute-Garonne, Toulouse)

🛡️ Pays de la Loire : Remparts de Guérande (Loire-Atlantique)

🏟️ Provence-Alpes-Côte d’Azur : Amphithéâtre d’Arles (Bouches-du-Rhône)