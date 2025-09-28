Un dimanche à la campagne du 28 septembre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)



Un dimanche à la campagne du 28 septembre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l'émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd'hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 28 septembre 2025 : sommaire et invités

Cette semaine dans « Un dimanche à la campagne », Frédéric Lopez reçoit trois invités aussi singuliers qu’attachants : Julie Zenatti, Raphaël Mezrahi et Ismaël Khelifa.

Révélée dans le rôle de Fleur-de-Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Julie Zenatti est montée très tôt sur scène. Après un succès fulgurant, elle a pourtant tout quitté à 25 ans pour repartir de zéro et tracer sa propre voie.



Avec ses fausses interviews devenues cultes, Raphaël Mezrahi a piégé plus d’une centaine de célébrités, de Nicoletta à Nabilla, en passant par Georges Clooney et Brad Pitt. Derrière ce personnage de journaliste lunaire et décalé, se cache un humoriste anticonformiste à l’esprit libre.

Quant à Ismaël Khelifa, il partage sa vie entre voyages et rencontres. Journaliste engagé, il a tourné le dos au reportage de guerre pour devenir l’un des visages d’Échappées Belles, où il incarne le goût de l’aventure et de l’évasion.

Un épisode placé sous le signe de la respiration, du partage et des belles rencontres… le temps d’un Dimanche à la campagne.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 28 septembre 2025