66 minutes du 28 septembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne







66 minutes du 28 septembre 2025, sommaire

🔵 Alerte aux poux : enfin des solutions ?

🔵 Cosmétiques : si vous arrêtiez de tout payer plein pot ?

🔵 Faux lord et vrai escroc : qui est l’arnaqueur de Dany Boon ?

🔵 Poulet rôti : ça chauffe chez les rois de la broche

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Intersport : il rêve de détrôner Décathlon



Intersport s’impose aujourd’hui comme le premier vendeur de textile en France, toutes enseignes confondues, devant les mastodontes de la mode et même les marques de prêt-à-porter traditionnelles. Une performance remarquable pour cette enseigne centenaire, à l’origine créée pour équiper… les scouts ! Longtemps associée exclusivement au sport, l’enseigne a pris un nouveau virage. Désormais, près de la moitié de ses magasins est dédiée à la mode : leggings, sweats, baskets, jeans ou doudounes, des vêtements conçus pour être portés aussi bien dans la vie de tous les jours que lors d’activités sportives. Pour élargir encore son public, Intersport mise sur des collaborations solides avec des marques iconiques comme Nike, Adidas, Levi’s ou Puma.

Chaque rentrée de septembre, période clé des bonnes résolutions, les ventes s’envolent : baskets pour la salle, équipements de running ou de foot lors des inscriptions dans les clubs… L’enseigne capte parfaitement cette demande et mise sur une politique de prix attractive. Dans le domaine de la mobilité douce, son vélo Crossover signé Nakamura — entièrement redesigné et produit en France — séduit. À mi-chemin entre le VTT et le vélo de ville, il vise un large public, accessible et pratique pour tous.

Ce reportage propose une plongée dans les coulisses d’un géant du commerce en pleine accélération, qui avance sur deux terrains à la fois : la mode et le sport. Avec en ligne de mire un objectif ambitieux : rattraper, et pourquoi pas dépasser, Décathlon.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.