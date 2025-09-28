Les 12 coups de midi : Emilien a-t-il repris ses études ? Réponse !



Publicité





Alors que beaucoup pensaient qu’il allait reprendre sa licence d’histoire, Émilien a surpris ses fans ce week-end en annonçant vouloir se lancer… sur Twitch ! L’ancien champion des 12 Coups de Midi, éliminé début juillet après 647 participations et plus de 2,5 millions d’euros de gains et cadeaux, semble prêt à explorer un tout nouvel univers.











Publicité





Invité du ZEvent, le grand week-end caritatif organisé par Zerator, Émilien est apparu sur la chaîne Twitch de Samuel Étienne, où il a révélé ses ambitions :

« En ce moment, j’ai quelques projets sur Twitch, quelques idées pour le futur avec des quiz sur Twitch.«

S’il se dit encore en phase de réflexion, le jeune homme ne cache pas son enthousiasme pour ce nouveau format qui correspond parfaitement à sa passion pour la culture générale.

« Je ne suis pas à l’abri que dans quelques mois, ça ne me plaise plus, ou que je me rende compte que ça ne me plaît pas tant que ça, ce qui, pour le moment, n’est pas le cas« , a-t-il ajouté avec sincérité.

Avec sa notoriété, son aisance face aux caméras et son profil de passionné de quiz, Émilien, 23 ans, pourrait rapidement séduire une nouvelle communauté, cette fois en ligne. Un pari audacieux qui pourrait marquer le début d’une nouvelle aventure médiatique pour le plus grand Maître de midi de l’histoire.



Publicité



