N’oubliez pas les paroles du 19 septembre : élimination de Marine, qui est le nouveau maestro ?

N’oubliez pas les paroles du 19 septembre 2025, élimination de Marine – Marine a été éliminée ce vendredi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle est repartie avec 32.000 euros de gains en 11 victoires.











C’est Logan qui lui a pris son micro d’argent et est devenu maestro ce soir. Il n’a rien gagné sur la première émission, puis 1.000 euros sur la seconde. Il sera de retour samedi soir pour tenter de rester maestro et faire grimper ses gains.

N’oubliez pas les paroles du 19 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.