M6 déprogramme « Nouveau Jour » dès ce mardi 23 septembre !

C’est terminé pour « Nouveau jour », la série quotidienne lancée par M6 le 30 juin dernier en access prime time. La chaîne a enlevé la série de sa grille des programmes et a confirmé à Pure Médias que la diffusion linéaire s’arrêtera dès demain, mardi 23 septembre.











Si les épisodes déjà tournés continueront d’être proposés, ce sera désormais uniquement sur la plateforme M6+ que les téléspectateurs pourront suivre la suite de la saison 1.

« Malgré des critiques très positives depuis son lancement, et des audiences conséquentes sur M6+, Nouveau jour n’a pas trouvé son public en linéaire. Le constat que nous faisons est qu’il n’y a pas la place pour plus de quatre séries quotidiennes feuilletonnantes en linéaire. Le tournage s’arrêtera donc à l’issue de cette première saison », a expliqué la chaîne.

Malgré un repositionnement en début d’après-midi depuis la rentrée et un bon casting (Helena Noguerra, Laëtitia Milot, Bruno Solo, Jean-Baptiste Maunier ou encore Alexandre Varga), la série n’a jamais réussi à trouver son public à l’antenne.