Un Si Grand Soleil du 5 septembre : Claudine retrouve Bernier (résumé épisode 1743 en avance)

Un si grand soleil du 5 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1743 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 5 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elisabeth annonce à Alain une bonne nouvelle : Johanna l’a appelée pour la prévenir que Catherine a été arrêtée et placée en garde à vue. Elisabeth pense qu’ils doivent avoir des éléments solides, Alain veut juste qu’elle sorte de leurs vies.

Au commissariat, Catherine continue de jurer qu’elle n’a jamais envoyé ce message et qu’elle n’y ait pour rien dans la tentative d’assassinat. Yann veut la faire avouer, Claudine parle de harcèlement. Catherine accuse Elisabeth d’avoir piraté son téléphone, Yann assure qu’il a été vérifié il n’a pas été piraté. Catherine pleure.



Elise parle à Bilal des risques pour Ulysse suite à la plainte contre Alix. Bilal trouve qu’Alix est un vrai nid à embrouilles. Ludo rappelle que c’est son amie. Bilal remercie Elise de l’avoir prévenue, ils ne sont plus ensemble mais il s’inquiète. Ludo comprend qu’elle en a rajouté pour qu’il revienne vers lui…

Mr Lucel est avec Levars, il maintient sa plainte. Levars lui parle des conséquences, Alix va porter plainte pour diffamation et il lui devra des dommages et intérêts. Il assume et parle de l’argent qu’il aura après avoir récupéré le tableau. Levars lui assure que ses chances de récupérer le tableau sont proches de zéro. La vente a toutes les chances d’être qualifiée conforme et il devra payer les frais de justice.

Claudine demande à Catherine si c’est elle qui a commandité l’accident d’Elisabeth, elle lui demande d’être honnête. Catherine jure qu’elle n’a rien à voir avec ça, elle est victime d’un coup monté. Claudine ne comprend pour les sms. Catherine pense qu’il y a forcément une autre explication. Elle remet en cause Becker, qui est proche d’Elisabeth. Claudine lui assure qu’il est pro, elle a toute confiance en lui.

Yann vient voir Becker, Catherine ne veut rien lâcher et dit toujours qu’elle n’a pas écrit les sms. Elise va contrôler ses relevés de comptes. Becker ordonne à Yann de retourner l’interroger.

Laurine est au téléphone avec Boris, ils ne savent pas ce qu’ils ont contre elle mais ça n’a pas l’air bon du tout. Boris propose de passer à la villa après le travail. Laurine avoue qu’elle a peur, Boris confirme que lui aussi. Muriel interroge Boris, qui lui dit que cette fois sa mère est dans de sales draps.

Claudine appelle quelqu’un qui est « de retour » et à qui elle propose un dîner ce soir « pour fêter ça »…

Bilal débarque à la galerie, il veut voir Ulysse. Alix lui dit qu’il n’est pas là, elle lui propose un café. Bilal refuse et la traite d’escroc et de menteuse, il lui dit qu’Ulysse va encore avoir des ennuis à cause de lui. Alix exige qu’il s’en aille, Ulysse arrive et tente de le calmer. Bilal s’en va furieux. Ulysse le rattrape, il assure à Bilal qu’il ne se passera rien. Il comprend que Bilal s’inquiète pour lui, il lui dit qu’il lui manque. Bilal avoue que lui aussi mais il ne peut pas être avec quelqu’un qui lui ment. Ulysse assure que c’est fini, ils s’embrassent !

Becker est avec le procureur, Catherine continue de nier. Du côté du tableau de Basille, Lucel a retiré sa plainte mais Becker aimerait continuer l’enquête préliminaire. Le procureur dit que l’affaire est classée, Becker insiste mais il refuse.

A la gallerie, Alix annonce à Ulysse que la plus grande maison de vente aux enchères veut organiser la vente du tableau. Elle a obtenu 1 million d’euros de prix de réserve !

Becker fait du vélo, il retrouve ensuite Janet qui remarque qu’il est de mauvaise humeur. Becker lui dit qu’il peut prévenir Alix que l’affaire est classée. Janet trouve que c’est une bonne chose. Becker n’apprécie pas et propose de ne plus en parler.

Claudine arrive au restaurant, elle retrouve Vincent Bernier, l’ancien procureur. Il a bénéficié d’une remise de peine, elle dit être contente et lui demande ce qu’il va faire. Il monte un cabinet de conseil. Catherine avoue qu’elle a besoin de lui, elle pense qu’il peut lui être très utile « hors cadre »…

Chez Laumière, Laurine et Boris sont avec Pascal, qui accuse Elisabeth. Boris assure que ce n’est pas elle et pense que Catherine est peut être coupable. Laurine lui demande de choisir son camps.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.