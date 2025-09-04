Demain Nous Appartient spoiler : Bart sauve la vie d’un sétois ! (vidéo épisode du 9 septembre)



Demain nous appartient spoiler – Un terrible séisme va va bouleverser la vie des habitants de Sète dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Un drame qui va faire des victimes mais qui va aussi nous offrir de beaux moments de solidarité !











Parmi eux : Bart. Le patron du Spoon va sauver la vie d’un sétois bloqué dans un immeuble. Ce dernier menace de s’effondrer et un homme appelle à l’aide… Bart l’entend et n’écoutant que son courage, fonce devant la porte. Il réussit à la défoncer et fait sortir l’homme juste avant que l’immeuble s’écroule sous leurs yeux !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2027 du 9 septembre 2025 : Bart sauve une vie après le séisme

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



